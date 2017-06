Konkurransetilsynet lèt Adam kjøpe Godtlevert

Dei to selskapa varsla i mars at dei ville slå seg saman i håp om å kunne konkurrere med dei største matvarekjedene under føresetnad av at det vart godkjent av Konkurransetilsynet.

– Vi har sett i verk ei grundig vurdering av saka, der vi har tatt omsyn til ei rekke ulike forhold. Vi har konkludert med at oppkjøpet ikkje i betydeleg grad vil hindre effektiv konkurranse, seier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Adams matkasse har i dag 74 tilsette, mens Godtlevert.no har 65. Den årlege omsetninga har vore på høvesvis 330 og 390 millionar kroner. Ifølgje selskapa sjølve utgjer dette om lag ein halv prosent av den norske daglegvaremarknaden.

Dei to matkasseleverandørane har varsla at dei vil behalde begge namna inntil vidare.

