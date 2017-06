KrF-nestor Hans Olav Tungesvik er død

Den tidlegare stortingsrepresentanten var ute på sykkel da han kolliderte med ein personbil i Skånevik i Etne i Hordaland måndag. Sidan har han lege på Haukeland universitetssjukehus med alvorlege skadar, og døydde der fredag, skriv Bergens Tidende .

Tungesvik var stortingsrepresentant for Hordaland KrF frå 1977 til 1985 og var parlamentarisk nestleiar dei to siste åra. Etter åra på Stortinget bygde han opp og Frihamn psykiatriske senter, der han var leiar fram til 2008.

– Det er med stor sorg eg fekk meldinga om at Hans Olav Tungesvik har gått bort. Hans Olav var ein bauta i KrF og ein nestor innanfor psykiatrien i Noreg. Hans varme hjarte gjorde at han stod på for dei som trong det mest, til siste dag, skriv KrF-leiar Knut Arild Hareide i eit innlegg på Facebook .

Tungesvik vart cand.med. i 1964. Han hadde fem års allmennpraksis og vart spesialist i psykiatri i 1975 og fungerte som fylkespsykiater i Finnmark frå 1975–1977. Tungesvik gav i alt ut ni bøker, dei fleste om medisinske og mentalhygieniske emne. Tungesvik var leiar i Noregs Mållag frå 1965–1970 og var heidersmedlem i organisasjonen. Han har òg vore leiar av Landsrådet for Misjonsalliansen og av KrFs seniorutval i perioden 2010–2015.

Tungesvik fekk Etne kommunes kulturpris 1995 og Kongens fortenestmedalje i gull i 2007.

