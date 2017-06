Mobilselskapa må informere betre om nye EU-reglar

Dei fleste mobilselskapa har latt kundane bruke telefonen i europeiske land med same vilkår som i Noreg i eitt års tid allereie. Men torsdag 15. juni kom lovverket på plass som gjer det ulovleg for mobiltilbydarane å ta meir betalt for mobilbruk i EU- og EØS-land enn i Noreg. Dette gjeld både samtalar, tekstmeldingar og databruk.

Det finst likevel avgrensingar i regelverket for såkalla fri roaming som forbrukarane har krav på å vite om, påpeikar forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

Mobiloperatørane har fått frist til tysdag 20. juni med å kommunisere tydeleg til forbrukarane om avgrensingane i all marknadsføring.

Haugseth viser blant anna til at reglane ikkje gjeld for samtalar frå Noreg til EU- og EØS-land. Dermed er det ein risiko for at samtalar frå Noreg til utlandet kostar det same som tidlegare.

– Vi er blitt kontakta av fleire forbrukarar som har trudd at Europa no har «éin pris» overalt, og som dermed har fått overraskande høge rekningar. Dei reagerer på at denne vesentlege avgrensinga ikkje er kommunisert til dei, seier Haugseth.

Forbrukarombodet minner også norske mobilbrukarar på at dei nye reglane ikkje gjeld på cruiseskip og ferjer som brukar eigne satellittar for mobilsignal. Slik mobilbruk kan vere svært dyr, og det er derfor viktig at forbrukarane får god informasjon om avgrensingane til havs, påpeiker Forbrukarombodet.

Forbrukarombodet minner også om at det framleis er lov, slik nokre operatørar gjer, å tilby abonnement med fri databruk, men med restriksjonar for kor mykje ein kan surfe i utlandet.

(©NPK)