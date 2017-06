Mot nye forhandlingar i uavklart jordbruksoppgjer

– Det er sannsynleg at vi går i fordelingsforhandlingar, men sikkert er det ikkje. Vi må gjere ei grundig vurdering av grunnlaget først, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Fredag sørgde regjeringspartia og Venstre for at det havarerte oppgjeret blir sendt tilbake til regjeringa med føringar om å auke ramma frå det opphavlege tilbodet på 410 millionar kroner til 625 millionar.

ifølgje Bondelaget lèt stortingsvedtaket etter seg fleire uavklarte spørsmål om storleiken på ramma så vel som innretninga på oppgjeret, til dømes når det gjeld vilkåra for beitenæringa, prisen på svinekjøtt og fordelinga mellom små og mellomstore bruk.

– Botnplanke

Pål Farstad i Venstre presiserte i debatten at det handlar om "minst" 625 millionar kroner og stadfesta med det at det ikkje er sett noko tak for dei nye forhandlingane, som venteleg startar til veka.

– For oss er det botnplanken som er det viktigaste, sa Farstad, som måtte tole kraftig kritikk for avtalen med Høgre og Frp frå dei andre opposisjonspartia, som ønskte ei høgare ramme for oppgjeret.

Uavklart

Spørsmålet som no blir reist med full tyngde, er kva slags beløp bøndene må rette seg etter dersom også dei nye forhandlingane endar i brot. Blir det 410 eller 625?

– Det kjem eg til å avklare med partane i forhandlingane før eg gir nokon ytterlegare kommentarar, seier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han meiner det er "enkelt å rette seg etter føringane som er gitt".

- Ramma er på 625, og så er det rom for å bruke ytterlegare 130 millionar kroner i eigenkapital frå Landbrukets utviklingsfond til fordeling, seier Dale.

Kva viss?

Fleire representantar stilte òg spørsmål ved kva som skjer dersom forhandlingane mellom staten og bøndene enda ein gong endar med brot. Dale var tilbakehalden med å svare og viste til at ein må respektere forhandlingsinstituttet.

– No skal vi leggje fram eit tilbod til jordbruket som er basert på føringane som Stortinget har gitt. På eitt eller anna tidspunkt må Stortinget fastsetje oppgjeret, seier Dale til NTB.

Han ville fredag ikkje seie om dette i så fall kan skje gjennom ei ekstraordinær behandling i sommar eller tidleg i haust, eller om det heile kan vente til budsjettbehandlinga i Stortinget.

(©NPK)