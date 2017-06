Opposisjonen kritiserer uavklart situasjon i jordbruksoppgjeret

Fredag var innstillinga om jordbruksoppgjeret kommen til behandling i stortingssalen. Det er klart at forhandlingane skal sendast tilbake til partane – bøndene og staten.

Men kor stor er eigentleg ramma partane skal forhandle om, lurte fleire representantar på, etter at Venstres Pål Farstad presiserte at det handlar om "minst" 625 millionar kroner.

– Er det slik at Venstre oppfattar at forhandlarane står fritt i forhold til ramma? At ramma ein forhandlar om kan ende høgare, undra Arbeidarpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget.

Farstad bekrefta at partiet ikkje har sett noko tak.

– For oss er det botnplanken som er viktigast. Det meiner eg det er brei og god semje om, sa Farstad.

-Uryddig prosess

Frå opposisjonen kjem skuldingar om ein svært uryddig prosess. Både Senterpartiet og SV lurte på om det no er slik at forhandlingsresultatet kan ende over summen på 625 millionar kroner.

– Dette har vore ein spesiell prosess. Kva er bestillingen? Er det 625 millionar kroner? Kan ein gå over? Det er vanskeleg å seie noko om i ein prosess som styrer inn i det komplette kaos, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) prøvde å rydde opp. Han syntest ikkje merknadene frå Venstre er vanskelege å forstå, og meinte opposisjonen burde avstå frå politisk spel.

– Det er enkelt å ta omsyn til dei føringar som er gitt. Ramma er på 625, og så er det moglegheit til å bruke ytterlegare 130 millionar kroner i eigenkapital frå Landbrukets utviklingsfond til fordeling, svarte Dale.

Kva viss?

Fleire representantar stilte også spørsmål ved kva som skjer dersom forhandlingane mellom staten og bøndene endå ein gong skulle ende med brot i forhandlingane. Dale var tilbakehalden med å svare og viste til at ein må respektere forhandlingsinstituttet.

