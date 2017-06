Politiet forbyr nazistar å demonstrere i Fredrikstad

Politiet grunngjev demonstrasjonsnekten med at faren for ordensforstyrringar er for stor.

Politiet sa i mai at dei ikkje ville nekte nazigrupperinga å marsjere, og gav derfor eit munnleg løyve til demonstrasjonen. Dei opplyste då at løyvet vart gitt av omsyn til ytringsfridomen. Fredag varsla politiet at dei har ombestemt seg.

Fryktar motdemonstrasjonar

– Det er varsla fleire motdemonstrasjonar med potensial til å trekkje svært mange menneske til Fredrikstad. Politiets informasjonsinnhenting viser at det er stor risiko for valdeleg motstand og organiserte ordensforstyrringar frå enkeltgrupperingar av motdemonstrantar. Gitt det store talet på menneske som er venta til sentrum, medfører arrangementet ein uakseptabel skaderisiko for publikum, bygningar, køyretøy og gjenstandar, seier politimeister Steven Hasseldal i Aust politidistrikt.

Politiet seier dei har vurdert tiltak som kunne sikra gjennomføringa av eit trygt arrangement, men har komme fram til at faren for alvorlege ordensforstyrringar likevel er stor.

– Tiltaka må setjast i verk fleire dagar før demonstrasjonen. Vi snakkar om omfattande sikkerheitstiltak som sperringar, kontrollpostar og tung nærvær av politi. Dette vil heilt klart vere til stor ulempe og opplevast som inngripande for alle som oppheld seg i Fredrikstad, seier Hasseldal.

Gjeld berre 29. juli

Men forbodet betyr ikkje at nazistar aldri får demonstrere i Fredrikstad.

– Forbodet gjeld arrangementet 29. juli og er ikkje til hinder for eit tilsvarande arrangement ein annan dato. Vi vil nå gå i dialog med arrangøren for å prøve å finne ei løysing, seier politimeisteren.

Demonstrasjonen i Fredrikstad ville vore den første frå den nazistiske organisasjonen i Noreg.