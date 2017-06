Presidentskapet får sterk kritikk frå kontrollkomiteen etter byggjesprekk

Bakgrunnen for kritikken er kostnadsoverskridingane på byggjeprosjektet til Stortinget, som blir minst 700 millioner kroner dyrere enn venta.

Fleirtalet støttar ikkje mistillit mot Thommessen, slik SV og Sp har tatt til orde for. Men kritikken har den sterkaste ordlyden komiteen kan komme med utan å krevje at stortingspresidenten må gå.

Det er Riksrevisjonens rapport om byggjesprekken som kontrollkomiteen no har ferdigbehandla og gitt innstilling om. I rapporten heiter det at Stortinget braut det statlege anskaffingsregelverket i den omstridde byggjesaka, og at det er "betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet".

Stortingpresidenten meiner rapporten ikkje har gått inn i striden mellom Stortinget og byggrådgivaren Multiconsult. Stortingsdirektør Ida Børresen har i eit intervju med VG avvist at dei folkevalde ikkje vart godt nok informerte.