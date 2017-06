Regjeringa konkluderer ikkje om eggdonasjon 

Etter ein rad utsetjingar kom den lovde stortingsmeldinga som skulle evaluere bioteknologilova frå 2003 på bordet fredag.

Tema som eggdonasjon og assistert befruktning for einslege, som det var knytt størst spenning til, har regjeringa valt å ikkje konkludere om. Her har det vore usemje mellom både regjeringspartia og samarbeidspartia Venstre og KrF.

– Dette er vanskelege etiske problemstillingar, der regjeringa ikkje har falle ned på ein endeleg konklusjon, seier helseminister Bent Høie (H), som meiner at meldinga gir godt grunnlag for debatt i Stortinget.

Det held likevel ikkje for opposisjonen, som peikar på at evalueringa av bioteknologilova allereie er sterkt forseinka.

– Regjeringa har dessverre ikkje klart å gjere jobben. Dei fleste av forslaga er ikkje-kontroversielle, og dei få forslaga som reelt vil endre bioteknologilova, trekkjer så å seie berre i innstrammande retning, seier helsepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet Torgeir Micaelsen til Dagen.

Dei konkrete forslaga gjeld mellom anna at foreldre bør få ein plikt til å informere barnet om at det har vorte til ved sæddonasjon, og at det bør vere lågare aldersgrense for når barn skal få vite kven donoren er.

Regjeringa foreslår òg å forenkle reglane for genterapi, å halde oppe forbodet mot surrogati, forby endring i menneskegen ved CRISPR-metoden, og presisere at det er straffbart å genteste andre utan samtykke.

