Regjeringa vil fjerne omgrepet psykotisk frå straffelova

Statsråden viser til 22. juli som eit eksempel på det han meiner er svakheiter ved utilrekneleg-reglane i straffelova. Anders Behring Breivik vart først vurdert som strafferettsleg utilrekneleg, før nye sakkunnige seinare vurderte han som tilrekneleg på gjerningstidspunktet.

I forslaget som vart lagt fram freddag, foreslår regjeringa at omgrepet "psykotisk" i grunnvilkåra for straffansvar i straffelova blir erstatta med vilkåret "alvorleg sinnsliding". I tillegg vil dei opne for at retten òg skal kunne ta stilling til tilreknelegspørsmålet framfor å passivt rette seg etter ein medisinsk diagnose.

– Dette vil tydeleggjere at det er symptomtyngda på handlingstidspunktet som er avgjerande, ikkje om personen har ein diagnose, og at det er retten, ikkje dei sakkunnige, som avgjer skuldspørsmålet, seier Amundsen.

Vidare ønskjer regjeringa å senke terskelen for bruk av særreaksjon i helsevernet, som mellom anna omfattar tvungent psykisk helsevern. Dette skal ikkje lenger avhenge av der alvorleg lovbrotet er, men heller av den framtidige faren lovbrytaren representerer.

– I dag finst det farlege personar som går fri fordi dei ikkje er strafferettsleg tilreknelege. Desse blir heller ikkje fanga opp av helsevesenet. Dette forslaget set punktum for denne problemstillinga, seier Amundsen til Dagbladet.

Han legg til at forslaget òg vil føre til at fleire må sone i fengsel.

