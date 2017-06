Regjeringa vil ta to tredelar av klimakutta nasjonalt 

Fredag legg klima- og miljøministeren fram ei stortingsmelding med regjeringas strategi for å nå klimamåla for 2030.

Der kjem det fram at venta klimautslepp i Noreg i åra som kjem, er langt høgare enn det nivået som vil bli tillatt dersom vi skal bli med i EUs klimaplan.

Klima- og miljødepartementet anslår at Noreg må sørgje for kutt på til saman 30 millionar tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.

Helgesen går no inn for å ta mesteparten av desse kutta i Noreg.

– Grovt sagt legg vi opp til å gjere to tredelar av jobben heime, seier Helgesen til NTB.

Ikkje-kvotepliktig sektor

Den nye strategien gjeld ikkje-kvotepliktig sektor, det vil seie den delen av klimautsleppa som ligg utanfor EUs kvotesystem for bedrifter.

Strategien dekkjer dermed sektorar som transport, landbruk, avfall og bygg. Målet for 2030 er venta å bli eit kutt på 40 prosent samanlikna med nivået i 2005.

EU vil truleg opne for å la Noreg hente mellom 5,5 og 11 millionar kvotar frå kvotesystemet for å kjøpe seg fri frå ein del av kutta. Den moglegheita meiner regjeringa at Noreg bør nytte.

Det som då står att, er eit behov for kutt på mellom 20 og 25 millionar tonn, akkumulert over heile perioden frå 2021 til 2030.

Tiltaka er allereie vedtatt

Helgesen meiner heile kuttet på 20–25 millionar tonn klimagassar kan takast på heimebane.

– Denne strategien viser at vi verkeleg har 2030-måla innan rekkevidde. Det er ein strategi som legg hovudvekta på tiltak i Noreg, seier han.

Klimaministeren foreslår ikkje nye tiltak for å nå målet. Tvert imot viser Miljødirektoratets berekningar at det kan nåast ved at Noreg ganske enkelt gjennomfører den politikken som allereie er vedtatt.

Dei viktigaste grepa ligg innanfor transportsektoren:

* Alle nye personbilar og lette varebilar må vere utsleppsfrie frå 2025.

* Delen biodrivstoff må trappast opp til 20 prosent i 2020.

* Persontransporten med bil kan ikkje auke i byområde.

– Det er ikkje så mange nye politiske satsingsområde som treng å identifiserast. Det handlar om å sørgje for at vi følgjer opp måla vi allereie har sett, seier Helgesen.

Stor uvisse

Høgre-statsråden understrekar at tala i stortingsmeldinga må takast med ei klype salt. Det kjem av ikkje berre at det er uvisse knytt til effekten av ulike tiltak, men også at det enno ikkje avklart nøyaktig kor strengt utsleppsmålet vil bli for Noreg.

– Vi skal komme tilbake til Stortinget når EU-prosessen er ferdig. Den tar lenger tid enn vi trudde. Likevel har vi konkludert med at vi synest vi veit nok, både om kva vi kan vente, og om kor mykje vi må kutte i Noreg framover, til at vi kan legge fram ein strategi, seier klima- og miljøministeren.

– Dette blir ei slags løypemelding, seier han.

Det blir opp til det neste Stortinget å ta stilling til om strategien er den riktige.