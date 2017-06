Sekstenåring i fengsel etter å ha sett fyr på barnevernsinstitusjonar

Det skriv NRK fredag. Tenåringen er dømd for to gonger å ha tent på gjenstandar på rommet sitt i ein barnevernsinstitusjon på Hjelset i Molde, i februar og april 2016.

Ved det sistnemnde tilfellet var det tre andre personar i huset, som etter det som går fram av dommen, lett kunne ha omkomme dersom brannen ikkje hadde vorte oppdaga.

Seinare vart jenta flytta til ein institusjon i Alta i Finnmark, der ho òg sette fyr på rommet sitt to gonger, i juli og oktober. Brannen i oktober førte til at institusjonen vart totalskadd.

Under rettssaka vedgjekk sekstenåringen det ho var tiltalt for. I dommen heiter det at forklaringa frå jenta blir støtta opp under av dei andre bevisa i saka.

(©NPK)