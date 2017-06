Tre norske organisasjonar er nominerte til Nordisk råds miljøpris 2017 

Årets tema for Nordisk råds miljøpris er initiativ som bringar oss tettare på det avfallsfrie samfunnet.

Miljøprisen går til ei nordisk næringsverksemd, organisasjon eller person som på mønsterverdig vis har gjort ein innsats for å fremme, utvikle eller innføre avfallsfrie løysingar.

Komiteen har no nominert elleve kandidatar – tre norske – til årets pris på bakgrunn av forslaga som har komme inn frå befolkninga i dei nordiske landa.

Dei norske er: "Hold Norge Rent" som er ein ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling, Restarters Oslo som inspirerer folk til å ta del i ein kreativ og sosial reparasjonskultur, og Eyde-klyngja som består av 43 bedrifter, av dei 15 store prosessindustribedrifter. Klyngja skal styrke konkurransekrafta til bedriftene, ved auka ressurseffektivitet og utvikling av berekraftige løysingar.

Vinnar av Nordisk råds miljøpris 2016 var den danske appen Too Good To Go, som er eit tiltak mot matsvinn.

(©NPK)