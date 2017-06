Varslarar får betre vern i norsk arbeidsliv

– No får vi eit betre varslarvern i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for samfunnet, verksemdene og ikkje minst for varslarane sjølve, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Frå neste månad må verksemder med fem tilsette eller meir lage eigne varslingsrutinar. Det blir dessutan sett eit minimumskrav til kva desse rutinane skal innehalde. I tillegg får innleigde arbeidstakarar eit utvida varslarvern. Til sist ryddar regjeringa opp i uklare punkt om teieplikt og slår i lovendringa fast at styresmaktene skal halde identiteten til varslaren hemmeleg.

Samtidig har Stortinget vedtatt regjeringsforslaget om at det skal vere mogleg å arbeide mellom klokka 21 og 23. Det vil nok gjere mange småbarnsforeldre glade, seier Hauglie.

– Eg trur mange kjenner seg igjen i kva arbeidstidsavgjerda handlar om, kanskje særleg foreldre med små barn. Mange har nok behov for å vere meir til stades når barna er vakne og heller ta fram pc-en seinare på kvelden, seier Hauglie.

Endringane i arbeidsmiljølova trer i kraft allereie 1. juli.

(©NPK)