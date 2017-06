ZERO ikkje fornøgd med klimakutt

Klimaminister Vidar Helgesen (H) kunngjorde fredag at regjeringa vil ta to tredelar av klimakutta nasjonalt.

– Det kan høyrast ut som om regjeringa trur den alt har politikken for å kutte tilstrekkeleg klimautslepp. Men nye og forsterka verkemiddel må til, ikkje minst innan transportsektoren, som Helgesen viser til, seier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO.

Miljøstiftinga tek atterhald om at dei enno ikkje har sett meldinga, men viser til at det uansett ikkje er tilstrekkeleg å berre kutte 40 prosent om ein skal nå måla frå Paris.

– Det Stortinget no treng, er ein systematisk plan med verkemiddel for korleis vi kan fase ut all fossil energi, sektor for sektor, seier Fløystad.

