DNB-trøbbel kom av menneskeleg feil 

DNBs nettsider var nede i heile elleve timar. Måndag skriv banken i ei pressemelding at årsaka til problema var ein menneskeleg feil knytt til ein såkalla hypercare-operasjon utført av ein underleverandør.

Feilen førte til at fleire tusen serverar måtte omstartast. Problema omfatta nettbank, mobilbank, SMS-tenester og aksje- og valutahandel på mobil og i nettbank. Nettbanken var utilgjengeleg i fleire timar og førte også til at fleire betalingar vart forseinka.

Sjølv om banken seier at det var ein tilsett hos ein av underleverandørane som skapte problema, tar DNB det fulle ansvaret. Konserndirektør Liv Fiksdahl seier i pressemeldinga at det er viktig for DNB å vere open om driftsproblem, og at dei jobbar kontinuerleg med å sikre at slike hendingar ikkje skal skje.

