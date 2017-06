Fellingsløyve på ulv i Oppland

Ifølgje Gudbrandsdølen Dagningen gjeld fellingsløyvet i eit område aust i Ringebu og eit nærmare avgrensa område i Stor-Elvdal kommune. Løyvet gjeld fram til 26. juni.

Landbrukssjef Jon Ludvik Dalseg ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor seier til avisa at det vart funne fleire døde sauer i eit område i Ringebu.

– Vi søkte dermed umiddelbart om felling av ulv, seier Dalseg.

Det vart òg observert ein ulv i området søndag, men det er uvisst om det er same ulven som står bak sauedrapa.

– Skadane som no er melde inn, er både ferske og eldre skadar. Dette tyder på at ulven har vore der i nokre dagar. Statens naturoppsyn (SNO) har sagt at det truleg er ulv som har tatt sauene. Vi lener oss på dei konklusjonane, seier Marte Conradi hos Fylkesmannen i Oppland.

Jakta startar måndag ettermiddag.

