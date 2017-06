Høgre kjøpte ulveordtreff på internett

– Då ulvesaka storma som verst, opplevde vi at vår side av saka ikkje vart spegla godt nok i media. Vi laga derfor ein artikkel på høyre.no der vi fekk presentert kva vi meiner. I samband med det kjøpte vi ulike variantar av ordet «ulv» og «rovvilt» kombinert med ordet Høgre, opplyser partiets kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter i eit skriftleg svar til Dagsavisen.

Han understrekar at det er tydeleg merkt at det dreier seg om betalt eksponering, og at det også er heilt tydeleg at Høgre er avsendar.

Saka det blir linka til, er skriven 17. januar i år. Den har tittelen "Ulv i norsk natur". «Norsk ulvepolitikk er ein balansegang mellom to hovudomsyn: På den eine sida står omsynet til ulven som trua art. På den andre sida står omsynet til den viktige beitenæringa», heiter det blant anna.

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad synest søkeordannonsen er eit pussig grep frå Høgre.

– Eg synest dette er eit sært valkampstunt, men dei har vel kanskje vore litt desperate i høve denne saka, seier Arnstad.

