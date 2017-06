KrF på staden kvil under Hareide

– Samarbeidsavtalen har vore ei blanda oppleving. Han har gitt oss store gjennomslag, men òg skapt ein del slitasje, sa KrF-leiaren da partiet måndag kalla inn til oppsummerande pressekonferanse før sommaren.

– Vi må ta ansvar for ting vi ikkje har vore med på, som til dømes i landbruksoppgjeret. Det skaper ein frustrasjon blant våre medlemmer, utdjupar han.

No håper han å mobilisere folk som sit på gjerdet, og veljarar som sympatiserer med partiet utan å stemme KrF. Bakgrunnstala partiet sjølv har samla, tyder på at så mange som 100.000 veljarar har partiet som andreval. Til samanlikning fekk KrF 158.475 stemmer ved valet i 2013.

Ingen vekst

Hareide er uomstridd som partileiar, men resultata viser at han ikkje har evna å løfte KrF frå nivået det hadde da Dagfinn Høybråten var leiar.

KrF fekk 5,7 prosent ved det siste stortingsvalet og oppnådde 5,6 og 5,4 prosent ved kommunevala i 2011 og 2015. Dei siste månadene har partiet i hatt ei oppslutning på 4,7 prosent i gjennomsnitt på meiningsmålingane.

– Eg synest naturleg nok at vi fortener ei større oppslutning, seier Hareide, som avviser at KrF er redusert til eit regionalt parti for kristne kjerneveljarar på Sør- og Vestlandet.

– Vi er eit landsdekkande parti, sjølv om vi har ein ekstra styrke på Sør- og Vestlandet, seier han.

Inn i regjering

KrF har hatt statsministeren tre gonger og har sete i sju regjeringar sidan krigen. No er det tolv år sidan sist.

– Vi har ein heilt annan ambisjon enn å inngå ein ny samarbeidsavtale. Vi ønskjer oss inn i regjering, seier Hareide.

KrF-leiaren gjer ikkje som Venstre-leiar Trine Skei Grande gjorde førre veke, da ho gjekk langt i å ymte om at partiet hennar kan komme til å sikre støtta til Høgre og Frp, dersom det ikkje er rom for ein blågrøn regjering.

– Vårt svar er veldig enkelt. Vi ønskjer ei KrF\Høgre-regjering med så mange sentrumsparti som mogleg. Klarer vi ikkje det, så går vi mest sannsynleg i opposisjon, seier Hareide, som dermed går langt i å slå fast at det er uaktuelt med ein ny samarbeidsavtale.

50 saker

Familie, barn og menneskeverd. Det er satsingsområda for KrF, noko Hareide meiner tydeleg er blitt spegla att i denne perioden.

Han sprita opp pressekonferansen på den populære utestaden Himkok i Oslo med ei liste over 50 utvalde gjennomslag for KrF i perioden. Opptrappingsplan for nedkjemping av vald mot barn og tiltak mot menneskehandel står øvst på lista, som elles omfattar alt frå pornoutval og kunstnarstipend til konvertittavtale og nasjonal strategi for villbier.

