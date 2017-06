No kan du skrive "gusjegul" og "gaselle" 

Det er Språkrådet som avgjer kva som er rett og feil i norsk rettskriving. No har rådet komme med nye vedtak som mellom anna gjer at grunnstoff frå rutherfordium til oganesson får vedtatte skrivemåtar på norsk. Dette skjer etter initiativ frå ein kjemikar, og direktør i språkrådet Åse Wetås seier dei er glade for at fagmiljøa tar initiativ.

– Det er med på å styrke posisjonen til norsk språk, særleg på fagfelt der engelsk er mykje brukt.

To av endringane er i tillegg at det no skal heite gusjegul og gaselle, mens det før heitte gursegul og gasell. Wetås seier målet er at det skal vere enkelt for språkbrukarane å skrive korrekt norsk.

– Vi observerer språket i bruk og gjer vedtak om rettskriving for enkeltord der det trengst, slik at det skal vere lettare å skrive korrekt.

