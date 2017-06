Nytt verktøy skal anslå alderen på unge asylsøkarar

Alderstest-metoden som vart nytta fram til årsskiftet, fekk mykje kritikk, mellom anna frå Legeforeningen.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssjukehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av einslege mindreårige asylsøkjarar, har no utvikla eit nytt statistisk verktøy kalla "Bioalder". Verktøyet er basert på røntgen av visdomstann og handskjelett.

– Vi er veldig glade for å ha fått ei forbetra aldersundersøking. Dette er jo noko vi har tatt initiativ til, og det er finansiert av oss, seier direktør Hanne Jendal i asylavdelinga i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NTB.

Røntgen av tenner og hender

– Det er jo ikkje ein metode som fastslår alderen 100 prosent sikkert, dette heller. Men han er meir vitskapeleg og objektiv enn den førre, seier ho.

Den nye metoden er basert på røntgen av tenner og handskjelett, som før.

– Verktøyet er bygd som ein statistisk berekningsmodell basert på studiar av utviklinga hos meir enn 14.000 unge personar med kjent kronologisk alder. Talmaterialet inkluderer studiar gjort i 15 ulike land. Bioalder blir nytta ved at utviklingsstadiet til kvar asylsøkar blir vurdert på røntgenbilete av handa og tennene til søkaren og samanlikna med det statistiske grunnlaget i modellen. Modellen gir eit estimat av det kronologiske aldersspennet, opplyser sjukehuset.

– Utrekninga av resultatet er meir vitskapeleg enn tidlegare, seier Jendal.

Bioalder er i den første versjonen basert på forsking frå 20 vitskapelege publikasjonar.

Frivillig

Tidlegare var det ein margin på to år i aldersfastsetjinga. Om nokon etter aldersundersøkinga fekk ein alder på 19 år, vart denne sett ned til 17. Om denne marginen skal førast vidare, er uavklart.

– For oss står att det å sjå korleis den nye metoden, som er ei sannsynsutrekning, skal brukast. Det er ei viss uvisse knytt til dette, noko vi vil legge til grunn. Men dette er det beste vi kan få no, seier ho.

Alle søkarar som seier dei er under 18 år, og der enten politiet eller UDI er usikre på alderen, blir aldersundersøkte. Sjølv om undersøkinga er frivillig, seier lova at det kan takast omsyn til at søkaren har sagt nei, når asylsaka skal vurderast.

Heilskapsvurdering

Jendal strekar under at alderen ikkje berre blir basert på dei medisinske undersøkingane.

– Alderen blir alltid sett etter ei heilskapsvurdering der aldersundersøkingane blilr sett i samanheng med våre observasjonar. I tillegg får vi rapportar frå politiet og andre som har møtt asylsøkaren.

Det nye verktøyet er ei mellombels løysing. Avdeling for rettsmedisinske fag forskar vidare på molekylærbiologiske metodar for aldersestimering.

Mellom januar og oktober i fjor vart 1.700 asylsøkjarar undersøkte. 40 prosent fekk fastsett alderen til 20 år eller eldre. Sidan UDI legg inn ein margin på to år, vart desse vurderte som over 18 år. Søkarar som får alderen vurdert til 19 år, blir altså behandla som syttingåringar. Ni av ti asylsøkjarar som blir behandla som mindreårige, får ja til å bli i Noreg.

