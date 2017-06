Pukkverk bøtelagt etter dødsulykke 

Grunnlaget for bota er ifølgje førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes hos Trøndelag statsadvokatembete at sorteringsbandet eller knuseverket ikkje var utstyrt med nødvendig vern mot rørlege delar. Det er også manglande dokumentasjon på at den avdøde skal ha fått opplæring i bruken av sorterings- og knuseverket.

På grunn av dette får firmaet no ei bot på 600.000 kroner. Dersom firmaet ikkje betaler bota, hamnar saka i tingretten. Då kan firmaet risikere ei bot på 800.000 kroner. Det er enno ikkje kjent om firmaet vil akseptere bota.

