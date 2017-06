Regjeringa får hard medfart etter lukka stortingsmøte

– Regjeringa har gjort ei feil vurdering som bryt med den linja vi hadde valt etter 22. juli. Det er sterkt kritikkverdig, seier Støre.

Stortinget samla seg måndag til eit lukka møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring. Rapporten slår fast at politiet og Forsvaret er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i ein trusselsituasjon.

Men det var krangelen mellom Stortinget og regjeringa om offentleggjering av eit samandrag av rapporten som dominerte ordskiftet etter møtet.

Samandraget frå Riksrevisjonen var meint for offentleggjering, men Forsvarsdepartementet sa nei. Det er elles publisert av Dagens Næringsliv.

– Skaper tvil

Alt dette fekk politikarane til å beskrive det lukka møtet som uheldig, pinleg, ein parodi og på grensa til komisk.

– Vi hadde hatt ein opnare debatt, mindre drama, mindre mistru om dei hadde gjort dette ope frå første stund, seier Støre.

Ap-leiaren meiner hemmeleghaldet skaper tvil om realitetane i saka, nemleg om regjeringa har rett når den seier beredskapen er blitt kraftig forbetra både før og etter Riksrevisjonens rapport om tida fram til 2015. Han understrekar også at han aldri har meint at informasjon som kan skade rikets sikkerheit, skal vere offentleg:

– Men dette samandraget, som er skrive av Per-Kristian Foss og andre erfarne tidlegare stortingspolitikarar, er i ein heilt annan kategori.

– Ikkje sensurere kritikk

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) er ikkje i tvil om at det er riktig å halde samandraget hemmeleg. Ho viser til klare faglege råd om at dei opplysningane det er snakk om, har etterretningsmessig verdi og dermed ikkje bør gjerast ope tilgjengeleg, og at ho som statsråd har ansvar for å forvalte informasjonen.

– Det betyr at sjølv om det ville vore mest komfortabelt og populært å gjere dette, er mitt ansvar det som omhandlar sikkerheita, seier ho til NTB.

Statsråden avviser også påstanden frå riksrevisor Per-Kristian Foss om at departementet har brukt sikkerheitslova «på ein måte som var meir tenleg for å forsvare departementets og Forsvarets forsømmingar enn å forsvare noko som gjaldt rikets sikkerheit».

– Regjeringa har sjølvsagt ikkje gjort noko forsøk på å sensurere kritikk. Hovudkritikken er i det offentlege samandraget, seier forsvarsministeren.

– Aps ansvar

Nestleiar i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Michael Tetzschner (H) meiner det ikkje var behov for eit lukka møte i saka, men at Ap sørgde for at det vart slik.

– Det er fordi dei har hatt interesse reint partipolitisk av å markere misnøye med regjeringa, seier han.

Men Støre meiner det var uunngåeleg med eit lukka møte, fordi det var ei lukka høyring i saka.

– At det vart sånn, må regjeringa ta ansvaret for, seier han.

Grunna Forsvarsdepartementets hemmeleghald vart det prøvd å få vedtatt ei særlov i Stortinget for å få nedgradert dokumenta. Takka vere KrF unngjekk regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet dette.

Tysdag blir den opne innstillinga frå kontrollkomiteen behandla. Då får Stortinget – i full openheit – høve til å drøfte norske myndigheiters evne til å beskytte samfunnskritisk infrastruktur i ein krisesituasjon.

