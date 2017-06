Religiøse leiarar saman om å redde regnskogen

Ideen kom til i Vatikanet i fjor haust basert på skriftet "Laudato Si`" av pave Frans. Det handlar om at ansvaret for skaparverket òg omfattar ansvar for regnskog, natur og klima.

Måndag var representantar frå ulike religionar samla til konferanse på Nobels Fredssenter for å starte arbeidet med å meisle ut ein strategi.

Går for treigt

– Noreg har gjennom mange år fokusert særleg på regnskogbevaring, og bidrar mykje. Men ting går for treigt. Og det er nok eit aukande medvit om at det framover må lyttast meir til dei som bur i og rundt regnskogen. Dette er nesten berre urfolk og andre truande, seier Einar Tjelle, assisterande generalsekretær i Mellomkyrkjeleg råd, i eit intervju på nettsida til Den norske kyrkja .

Tjelle meiner spiritualitet og religiøse, etiske perspektiv er svært viktige i mobiliseringa for regnskogen.

Religiøse leiarar frå heile verda var til stades: muslimar, hinduar, kristne, buddhistar, taoistar og jødar. I tillegg deltok representantar frå ei rad urfolksgrupper, som har vore dei første til å passe på regnskogane.

Kampen for skaparverket

– Vi er med fordi kampen for skaparverket, klimaet og urfolksrettar er så viktig, og vi meiner vi har sentrale perspektiv å bidra med. Mellom anna har vi erfaringar gjennom mange år med interreligiøst samarbeid i kampen for skaparverket og klimarettferd. Den felles stemma kyrkjer og religionar talte med i forkant av Parisavtalen i 2015, trur eg ikkje skal undervurderast, seier Tjelle.

Det er FNs utviklingsfond (UNDP), Regnskogfondet og Klima- og miljødepartementet som arrangerer møtet.

