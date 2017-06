Senterpartiet vil stoppe omstillingane i Arkivverket

Ein konsekvens av omorganiseringa er at statsarkiva ikkje lenger skal vere sjølvstendige einingar, men derimot underlagt dei nye avdelingane «innovasjon», «forvalting» og «publikum», skriv Klassekampen .

– Det går føre seg ei stor sentralisering av Arkivverket, og dei ulike statsarkiva blir fagleg svekte av dette. Det har ført til klart dårlegare vilkår og tilgang for publikum. Ikkje berre for vanlege brukarar, men også for dei som driv med profesjonell historieskriving, som for eksempel studentar og faghistorikarar, seier Toppe.

Derfor vil ho og hennar partifellar stoppe desse omstillingane.

Partiet har nyleg hatt eit forslag til behandling i Stortingets kulturkomité om å gripe inn i Arkivverkets omorganiseringsprosess, men fekk ikkje gjennomslag for sine synspunkt.

Riksarkivar Inga Bolstad, som leier omstillingsprosessen, skriv i ein e-post til avisa blant anna at «eit hovudgrep i den nye organiseringa er at fagoppgåvene skal leiast for heile landet under eitt for å sikre likebehandling, effektiv ressursutnytting og unngå dobbeltarbeid."

Tysdag skal saka opp til behandling i Stortinget.

