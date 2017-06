Trur folkekyrkja kan bli brukt meir politisk

Han seier dette til Vårt Land etter at det høgrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna har uttalt at det ønskjer å ta over ved kyrkjevalet som skal haldast i september. Ifølgje avisa er det kyrkjelege demokratiet i Sverige meir politisert enn i Noreg.

– Til no har ideen om folkekyrkja vore open og liberal, men eg ser eit aukande potensial for at den blir kopla opp mot nasjonal identitet. Folkekyrkjeomgrepet kan bli meir populært på den nasjonalpopulistiske høgresida, noko vi allereie ser tendensar til, seier Iversen.

Han trur ei nasjonalt orientert folkekyrkje vil kunne appellere til mange av dei som er medlemmer av kyrkja, men ikkje aktive kyrkjegjengarar.

– For nokre tiår sidan var fleire i denne gruppa meir liberale enn dei aktive kyrkje­gjengarane, og kunne føle seg fordømde av konservative truande. No er denne teologiske frykta tona ned, og dei såkalla «kulturkristne» er ofte meir konservative enn sentrale kyrkjelege aktørar i enkelte politiske spørsmål, meiner Iversen og viser til tema som klima og innvandring.

