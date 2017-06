Utval vil ha felles leiing av Hæren og Heimevernet 

Ei felles leiing av Heimevernet og Hæren var det desidert mest kontroversielle forslaget som kom på bordet da utvalet som har greidd ut om omorganisering av Noregs landforsvar, gjorde opp status måndag ettermiddag.

Leiaren av utvalet, brigader Arild Brandvik, seier han ventar motstand, men at han meiner ei felles leiing er nødvendig.

– Problemet i dag er at ingen tenkjer heilskapleg om utviklinga av Heimevernet og Hæren. Det kan ei felles leiing kan gjere noko med, seier Brandvik til NTB.

Han strekar under at utvalet ikkje har konkludert ferdig. Først til hausten, i samband med forslaget til statsbudsjett for neste år, kjem det endelege forslaget om omorganisering av landsmakta på bordet.

– Undergrev begge

Forsvarspolitiske talskvinne i Senterpartiet Liv Signe Navarsete, som var til stades under framlegginga, reagerer sterkt på forslaget.

– Å leggje Hæren og Heimevernet under éi felles leiing trur eg blir eit første steg mot på sikt å slå dei to einingane saman, og da mistar Heimevernet sin eigenart, seier Navarsete til NTB.

Navarsete meiner ei slik organisering heller ikkje er i tråd med tilrådingane frå Riksrevisjonen om å styrkje Heimevernet for å betre sikringa av kritisk infrastruktur og viktige bygningar.

Venstre er òg negativ til forslaget.

– Ei slik samanslåing undergrev begge einingane. Du får ein mindre hær, og Heimevernet får ei utydeleg rolle, meiner Venstre-representant Ola Elvestuen.

Både Elvestuen og Navarsete meiner statusrapporten viser at landsmakta ikkje er eit prioritert område for regjeringa. Dei peikar på at utgreiinga er laga i tett samarbeid med den politiske leiinga i Forsvarsdepartementet og derfor ikkje kan sjåast som eit uavhengig fagmilitært råd:

– Vi ser at dei har tatt utgangspunkt i det som allereie er vedtatt i langtidsplanen for Forsvaret, og det betyr at ein ikkje har hatt ei utgreiing på fritt grunnlag. Det er veldig spesielt. Normalt skulle forslag for landsmakta ha vorte lagt fram samtidig som dei andre forsvarsgreinene, slik at vi fekk sett alle greinene opp mot kvarandre. No står ein berre med ei gitt ramme, seier Navarsete.

– Dette viser som venta at dei avgjerdene som vart gjort i fjor på andre forsvarsområde, inneber ei nedskalering og nedprioritering av landmakta, meiner Elvestuen.

Han seier Venstre vil jobbe for ei faseforskyving av dei store investeringane på ubåtar, overvakingsfly og jagarfly og heller prioritere behova til landforsvaret.

16 månaders førstegongsteneste

Utvalsleiar Brandvik seier det viktigaste utgreiinga skal svare på, er korleis landforsvaret kan få betre reaksjonsevne, uthald og kampkraft.

– I dag tar det for lang tid å setje opp heile landmakta. Vi er lokaliserte på stader som gjer at det tar lang tid å få styrkane på plass i dei rette områda, og vi manglar kampkraft på ein del viktige område, seier han til NTB.

Utvalet foreslår òg å leggje om førstegongstenesta og å differensiere lengda på førstegongstenesta for personell i kompetansekrevjande stillingar til 16 månader i Hærens reserveavdelingar. Personell i mindre kompetansekrevjande stillingar bør ha 12 månaders teneste, som i dag, og deretter overførast direkte til Heimevernet, foreslår utvalet.

Strengare praktisering av tenesteplikta for offiserar, befal og grenaderar som sluttar i Forsvaret, å tilby befalsutdanning for soldatar umiddelbart etter dimisjon frå førstegongstenesta, og dessutan å rekruttere fleire vernepliktige frå dei tre nordlegaste fylka, er blant dei andre forslaga i rapporten.

Fakta om landmaktutgreiinga

* Forsvarssjefen fekk 2. november i fjor i oppdrag å lage ei utgreiing om korleis Hæren og Heimevernet skal sjå ut i framtida. Utgreiingsarbeidet blir leidd av brigader Aril Brandvik.

* Spørsmålet om landmakta var ei av de verkeleg vanskelege flokene da partia på Stortinget prøvde å komme fram til eit forlik om langtidsplanen for Forsvaret i haust.

* Regjeringa valde å ta landmakta ut av langtidsplanen og varsla at forsvarsgreina i staden skulle behandlast i ei eiga utgreiing. Utgreiinga skal munne ut i ein eigen proposisjon som skal leggjast fram i haust.

* Utgreiinga skal gå gjennom storleiken, organiseringa og utrustinga av landmakta. Målet er å forbedre reaksjonsevna, kampkrafta, mobiliteten og uthaldet til Forsvaret. Dei økonomiske rammene for tilrådingane skal vere i tråd med den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret.