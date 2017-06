Aktivistar varslar demonstrasjon mot Oslo-moské

Det er organisasjonen Senter for sekulær integrering (SSI) som har tatt initiativet til ei markering ved moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo laurdag, skriv Dagen .

Bakgrunnen for kritikken mot moskeen er at imamen, Nehmat Ali Shah, to gonger i 2016 demonstrerte til støtte for Mumtaz Qadri, som hadde vorte avretta for drapet på guvernør Salman Taseer, som var kritisk til blasfemilovene i landet. Imamen hevda etterpå overfor Aftenposten at han berre demonstrerte mot at Qadri vart avretta .

Ifølgje Dagen er det første gong det blir arrangert ein demonstrasjon framfor ein moské i Noreg.

– Vi er opptatt av å skape tilhøyrsle til liberale verdiar og motverke framandgjering til vestlege samfunn, seier initiativtakar Shakeel Rehman i SSI til den kristne avisa.

Han seier dei reagerer vi på haldningane til imamen i Ahl-e Sunnat-moskeen.

– Han er med på å skape radikalisering ved å støtte drapsmenn av påståtte blasfemikarar, seier han.

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen har ikkje svart på førespurnadene frå Dagen.

