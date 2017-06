Ein av ti foreldre drakk alkohol kvar dag under utanlandsferien

Det er Respons Analyse som har gjort undersøkinga. 892 foreldre med barn under 18 år vart spurde om sitt alkoholforbruk under førre sommarferie i utlandet.

– Barn har store forventningar til ferien, men for altfor mange druknar sommarminna i alkoholbruken til dei vaksne. Her må vi alle ta ansvar og sikre at barn får ein trygg og god sommarferie, seier dagleg leiar Kari Randen i AV-OG-TIL.

18 prosent av dei spurde svarte at dei heldt seg heilt edru under ferien, mens 16 prosent svarte at dei drakk på éin av sju dagar per ferieveke.

10 prosent svarte at dei drakk på sju av sju dagar per ferieveke, mens fem prosent drakk på seks av sju feriedagar.

