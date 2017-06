Frp mest fram på ny måling – krise for Venstre og SV

Frp går fram med 2,1 prosentpoeng og får 13,7 prosent oppslutning på målinga som Kantar TNS har laga for TV 2 . Regjeringspartnar Høgre slit tyngre og fell heile 1,3 prosentpoeng til 22,3 prosent.

Støttepartiet KrF passerer sperregrensa på junimålinga og ender på 4,5 prosent etter ein framgang på 0,8 prosentpoeng. Verre er det med det andre støttepartiet, Venstre, som står på staden kvil med 2,8 prosents oppslutning. Det ville gitt berre eitt stortingsmandat – partileiar Trine Skei Grande – dersom målinga hadde vore valresultat.

Men også dei raudgrøne slit i motbakke. Arbeidarpartiet fell 0,9 prosentpoeng til 32,2 prosent. Senterpartiet fell 0,5 til likevel solide 14,5 prosent. SV fell 0,9 prosentpoeng til skarve 3,5 prosent.

Målinga ville gitt 88 mandat og dermed reint fleirtal for Ap og Sp. Venstre og Raudt ville fått eitt mandat kvar og SV to, mens Miljøpartiet Dei Grøne ville mista sitt eine. Frp og Høgre ville fått 68 mandat til saman og ser ut til å vere heilt avhengige av at Venstre krabbar seg over sperregrensa for å vere i nærleiken av eit stortingsfleirtal saman med KrF etter valet.

Dette er oppslutninga på målinga: Ap 32,2 (-0,9), H 22,3 (-1,3), Sp 14,5 (-0,5), Frp 13,7 (+2,1), KrF 4,5 (+0,8), SV 3,5 (-0,9), V 2,8 (0), Raudt 2,6 (+0,9), MDG 2,1 (0) og andre parti 1,9 (+0,3).

Feilmarginen på målinga ligg i intervallet pluss/minus 1,4-2,8 prosentpoeng.

