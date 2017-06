Full oppvask om beredskap i Stortinget 

Stortinget stilte seg tysdag i vesentleg grad bak den sterke kritikken frå Riksrevisjonen mot regjeringa for mangel på sikring av samfunnskritiske bygg, anlegg og infrastruktur, såkalla objektsikring.

Men krangelen om regjeringa har gjort nok, og om arbeidet har gått fort nok, held fram.

– Det er inga unnskyldning å ikkje gjere det vi alle var einige om, sa leiaren i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap).

Bakteppet for saka er kritikken frå Gjørv-kommisjonen av svikta i den norske beredskapen under 22. juli-angrepet.

Grunnlaget for Riksrevisjonens kritikk er ei større undersøking i 2015, noko som stod sentralt i stortingsdebatten tysdag.

"Sterkt kritikkverdig"

Kolberg slo fast at fleirtalet med Ap, Sp, KrF, Venstre, SV og MDG stiller seg bak funna som Riksrevisjonen har gjort.

Regjeringa har ikkje evna å følgje opp instruksen om å sikre viktige bygningar og infrastruktur, noko som ifølgje desse partia er "sterkt kritikkverdig". Venstre deler i hovudsak den analysen, men bruker formuleringa "svært alvorleg og kritikkverdig" om måten regjeringa har handtert dette på.

Ettersom Høgre og Framstegspartiet ikkje vil kritisere regjeringa, er det dermed ikkje fleirtal for formuleringa "sterkt kritikkverdig", som er den sterkaste ordbruken Stortinget kan ty til før mistillit.

Voteringa var venta seint tysdag kveld.

– Ikkje i mål

For regjeringspartia er det eit hovudpoeng at situasjonen er mykje betre i dag enn for to år sidan.

– Mykje er gjort, og vi er framleis ikkje i mål, slo forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fast.

Ho viste til at det er gjort eit omfattande arbeid med å peike ut viktige objekt for sikring. Det er samtidig løyvd meir pengar for å gjere Heimevernet meir operativt, forklarte ho.

– At det ikkje er fullgod operativ evne på alle område, fører ikkje til at Forsvaret og Heimevernet er ute av stand til objektsikring, sa statsråden.

Ho viste til at planane for objektsikring er dynamiske, fordi talet på objekt går ut og inn.

Politi og forsvar

Eit hovudpunkt i kritikken frå Riksrevisjonen er at Forsvaret og politiet, verken saman eller kvar for seg, er i stand til å verme viktige bygg og anlegg i ein krisesituasjon, og at politiet og Forsvaret samarbeider for dårleg.

– Riksrevisjonens dom er knallhard. Viktige objekt er ikkje sikra, og svikten kan utgjere ein fare for liv og helse, slo Hans Fredrik Grøvan i KrF fast.

Han meiner det "nesten ikkje er til å tru" at politiet og Forsvaret heller ikkje har etablert "permanent grunnsikring" av eigne skjermingsverdige objekt, ifølgje Riksrevisjonen.

Lukka møte

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) insisterte på at samarbeidet no fungerer mykje betre enn i 2015.

– Eg har reist rundt i politidistrikta og snakka med tenestemenn på alle nivå. Det gjennomgåande svaret er at samarbeidet mellom politi og forsvar er utstrekt og godt i det daglege.

Den opne debatten tysdag kom etter at Stortinget måndag var samla i eit lukka møterom for å diskutere rapporten. Den hemmelege innstillinga frå kontrollkomiteen gjorde at det møtet måtte lukkast.

Regjeringa måtte måndag tole kritikk for å ha halde hemmeleg eit samandrag av rapporten frå Riksrevisjonen. Samandraget var meint for offentleggjering.

