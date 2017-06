Hauglie på trygdetur vil ha folk ut av Nav-fella

– Det er for mange på trygd, og vi må jobbe saman for å få folk ut av trygdefella. Velferda vår er avhengig at vi får fleire i jobb – særleg dei unge. Trenden må bli snudd, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Tysdag legg ho ut på det ho har kalla ein trygdeturné til kommunane Ballangen i Nordland og Iveland i Aust-Agder. Begge kommunane har høg del Nav-trygda. Fleire andre kommunar med høg del trygda er også invitert til møte med statsråden på turneen. Hauglie har invitert både ordførarar, rådmenn, kommunelegar, næringslivsfolk og Nav-leiarar for å høyre kva dei meiner skal til for å snu trenden og få fleire ut i jobb.

Hauglie seier delen trygda i den enkelte kommune blant anna avheng av alderssamansetjing, utdanningsnivå og næringssamansetjing.

– Dette er forhold som den enkelte kommune ikkje har full kontroll over. Det er derfor ei felles utfordring for samfunnet å løyse, og derfor har eg desse møta. Kva er det vi ikkje får til, og kva må vi endre på? Klarar vi for eksempel å oppfordre nok potensielle gründerar til å satse på eigne idear?

Hauglie peikar på jobbskaping, næringsutvikling og oppstartshjelp til gründerar som viktig. Ho meiner også det er viktig at folk flyttar dit jobbane faktisk er. Dessutan meiner ho det bør bli stilt større krav til aktivitet i trygdeordningane. Arbeidsministeren er mest bekymra for at stadig fleire unge blir uføre og hamnar på arbeidsavklaringspengar.

(©NPK)