Ingen arresterte etter bilbrannar i Oslo

Til saman tre bilar stod i fyr i Oslo natt til tysdag, først to på Mortensrud og deretter ein på E6 på Høybråten.

– Sakene blir etterforska som enkeltståande hendingar, men blir sett i samanheng grunna nærleiken og at begge er bilbrannar. Vi veit enno ikkje om dei er påsette, men kan ikkje sjå bort frå dette, seier seksjonsleiar Rune Skjold i Oslo politidistrikt. Det er brannavsnittet som etterforskar brannane.

Skjold seier brannane blir etterforska på ordinær måte med bevissikring og teknisk gjennomgang.

Alle dei tre bilane var tomme, og brannvesenet vart kalla ut for å sløkkje brannane. Politiet sette store ressursar inn i leitinga etter eventuelle personar som kunne stå bak bilbrannane.

– Vi har søkt med politibilar og politihundar. Vi har òg brukt politihelikopteret, sa operasjonsleiar Rune Ullsand tysdag morgon.

Den siste månaden har det vore fleire bilbrannar i hovudstaden. Politiet undersøkjer no om brannane tysdagsnatta kan setjast i samanheng med både tidlegare bilbrannar og bråk i form av steinkasting og eldspåsetjing.

– Vi etterforskar så godt det lèt seg gjere opp mot tidlegare brannar. Vi undersøkjer alle moglegheiter, seier Ullsand,

Bilbrannane på Mortensrud skjedde litt før klokka 3 natt til tysdag. Ei stund etter at brannvesenet hadde sløkt, fekk politiet melding om at ein bil stod i brann under E6 på Høybråten.

