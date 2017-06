Kraftig oljeprisfall og fallande børs

Eit fat nordsjøolje gjekk for 45,72 dollar tysdag kveld, mens amerikansk lettolje gjekk for 43,10 dollar fatet.

- Vi ser teikn til lageroppbygging og overproduksjon i oljemarknaden, seier Thina M. Saltvedt i Nordea Markets til Nettavisen .

Oljeprisfallet kjem etter ei melding om at Libya opnar opp to nye oljefelt.

- Libya har auka produksjonen sin frå 280.000 fat per dag i mai i fjor til rundt 900.000 fat per dag i år. Det er bra for landet, men for oljeprisen er det ikkje godt nytt, seier Saltvedt.

Mest omsett gjennom dagen var Statoil-aksjen, som hadde eit verdifall på 2,83 prosent. Subsea 7 og DNB følgde etter på omsetningstoppen, og fall med høvesvis 3,82 prosent og 1,24 prosent.

Storselskapa Marine Harvest (opp 1,98 prosent) og Telenor (opp 1,96 prosent) steg betrakteleg.

Dei store børsane i Europa gjekk òg i raudt måndag. Dax 30 i Frankfurt fall 0,58 prosent, FTSE-100 i London sokk 0,68 prosent, og CAC 40 i Paris gjekk ned 0,32 prosent.

