Røde Kors bur seg til travel sommar på Trolltunga

I fjor var mellom 80.000 og 90.000 turistar på Trolltunga, ifølgje Statens naturoppsyn. I år er det venta at talet kan nå 100.000.

Røde Kors Hjelpekorps i Tyssedal har allereie vore ute på fleire aksjonar.

– Vi har hatt seks forskjellige hendingar i år, og det er ganske tidleg i sesongen enno. Dei verste månadene er juli, august og september, seier korpsleiar Knut Atle Øyre i Tyssedal Røde Kors Hjelpekorps til NTB.

Han seier at det vanlegaste problemet er at folk går seg "tomme" og må ha hjelp for å komme ned.

– Dei er for dårleg budde, for dårleg kledde, for dårleg skodde og har med seg altfor lite mat og næring. Og ikkje et dei nok under turen heller, seier han.

No håper hjelpekorpset at dei skal få på plass ein liten base nær Trolltunga, der dei kan mellomlagre utstyr.

