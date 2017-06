Semitrailer mista fleire tonn sildefilet i sving 

Tønnene inneheldt 85 kilo sild kvar og raste over i motgåande køyrefelt då ei dør på semitraileren gav etter i fart, skriv Adresseavisen .

– Heldigvis kom det ingen bilar mot, då kunne dette enda verkeleg ille, seier operasjonsleiar Trude Karlsson i Trøndelag politidistrikt.

Sjåføren av den finske semitraileren blir fråteke førarkortet.

– Vi vil undersøkje om det var nokon form for svikt i dørkonstruksjonen, men sjåføren har eit ansvar for å forsikre seg om at lasta er trygg, seier Karlsson.

Bilen hadde henta fiskelasta hos Grøntvedt Pelagic på Brekstad i Ørland.

Roald Tangvik kom til staden rett etter ulykka som skjedde på fylkesveg 710 i Ingdalen i Agdenes kommune.

– Det er tredje gongen eg blir vitne til slike uhell med sildetransport, og det er jo berre flaks som gjer at det går bra, seier Tangvik.

Han eig transportfirmaet Tangvik Transport, og peikar blant anna på vegstandarden.

– Dette er Noregs farlegaste og dårlegaste veg. Når politikarane ikkje set av meir pengar til vedlikehald, så blir vegstandarden etter kvart vanvitig dårleg, seier han.

