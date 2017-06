Solberg: – Det går veldig godt i Noreg 

– Det håpar eg alle har fått med seg, sa ho heilt i starten av pressekonferansen.

– Vi har mange gode piler som peikar rett veg, sa statsministeren.

Tala Solberg viser til, er blant anna fallande arbeidsløyse, aukande økonomisk vekst, positive prognosar for sysselsettingsdelen og ein gunstig kronekurs. Dette følgjer av at oljenedturen går mot slutten, og at oljeprisen har stabilisert seg.

– Arbeidsløysa er på veg ned, veksten er på veg opp og det blir skapt fleire jobbar. Arbeidsløysa er no på same nivå som før oljeprisfallet, slo Solberg fast.

Eit lite nikk til fotballverda hadde ho også plass til då ho slo fast at det var ein god dag, spesielt for ein bergensar. Brann overtok måndag tabelltoppen i eliteserien.

