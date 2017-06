Solberg: – Vi har støytt på vanskar

– Vi har støytt på vanskar på vegen, sa Solberg og viste til oljeprisfallet, migrasjonskrisa og "den sikkerheitspolitiske uroa", som ho kalla det.

– Oljeprisfallet var eitt av dei mest dramatiske sjokka for norsk økonomi, sa statsministeren, som hevda at det har påverka norsk økonomi i større grad enn finanskrisa gjorde då dei raudgrøne styrte landet.

Men ho innleidde med ei positiv vinkling.

– Det går veldig godt i Noreg

Solberg starta nemleg med å slå fast at det går bra i landet.

– Det håpar eg alle har fått med seg. Vi har mange gode piler som peikar rett veg, sa statsministeren.

Tala Solberg viser til, er blant anna fallande arbeidsløyse, aukande økonomisk vekst, positive prognosar for sysselsettingsdelen og ein gunstig kronekurs. Dette følgjer av at oljenedturen går mot slutten, og at oljeprisen har stabilisert seg.

– Arbeidsløysa er på veg ned, veksten er på veg opp og det blir skapt fleire jobbar. Arbeidsløysa er no på same nivå som før oljeprisfallet, slo Solberg fast.

Fire hovudsatsingar

Oppslutninga om Høgre og Frp har vore merkverdig stabil sidan dei to regjeringspartia og samarbeidspartia mista fleirtalet på målingane i oktober i fjor.

Samla ville opposisjonspartia fått 91 mandat mot 78 til regjeringa og samarbeidspartia ved eit val på mai-snittet.

Likevel trekte Solberg opp fire hovudsatsingsområde ved ein eventuell valsiger: Kunnskap i skulen, trygg omsorg, fleire jobbar og styrkt forsvar og beredskap.

– Dersom vi lykkast med å skape ein god skule for alle, lykkast vi med alt anna, sa Solberg på pressekonferansen.

Ho viste til at ein god skule er det viktigaste tiltaket for sosial utjamning.

– Innan 2030 skal 90 prosent av alle elevane fullføre og bestå vidaregåande skule, sa ho.

