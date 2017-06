Stortingspresidenten stod skolerett etter byggjesprekk 

– Kritikken tar eg og heile presidentskapet svært alvorleg, sa Thommessen da han tysdag ettermiddag måtte gjere greie for for dei store kostnadsoverskridingane under behandlinga i Stortinget.

Saka handlar om Stortingets totalrenovering av Prinsens gate 26 og bygging av ny innkøyringstunnel og nytt post- og varemottak. Prisoverslaget har auka frå opphavleg 700 millionar kroner i 2013 til ikkje mindre enn 1,8 milliardar kroner i dag, og truleg blir budsjettsprekken enda større. I tillegg har Riksrevisjonen avdekt store manglar i prosjektleiinga og brot på anskaffingsreglementet.

Thommessen gjorde greie for for korleis den første delen av byggjeprosjektet kom i gang i 2011, under det førre presidentskapet, for så å bli utvida i 2013 og 2014. Bygginga, som enno ikkje er fullført, starta opp i 2014.

– Det er på det sterkaste å beklage at saka har utvikla seg slik ho har gjort, til skade for heile Stortingets renommé, sa Thommessen.

Han seier at sett i ettertid er det ikkje tvil om at presidentskapet undervurderte prosjektet, og at framtidige byggjeprosjekt må gjennomførast med vesentlege større krav til kompetanse, kapasitet og kvalitetssikring.

– Både det noverande og det førre presidentskapet må ta ansvar for situasjonen, sa Thommessen.

Mistillitsforslag

Seinare tysdag kveld skal Stortinget i plenum votere over den samrøystes innstillinga frå kontrollkomiteen om at måten presidentskapet har handtert saka har vore "sterkt kritikkverdig". Det er den sterkaste ordlyden komiteen kan komme med utan å krevje at presidentskapet må gå. Presidentskapet får kritikk for både dårleg styring og for ikkje å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene kom til å auke. Sp og SV meiner likevel at saka er så alvorleg at stortingspresidenten må gå.

– Vi kan ikkje halde fram med ein kultur der ein tar ansvar med å bli sitjande, eller ved å lære. Uheldige forhold må få konsekvensar, sa Sp-representant Per Olaf Lundteigen under debatten.

– Vi bør ikkje stille lågare krav til våre ansvarlege leiarar enn andre leiarar. Dersom det blir avdekt alvorlege feil, må dei tar ansvar for det, sa SV-representant Vegar Solhjell.

– Såpeopera, farse og tragedie

Abid Q. Raja i Venstre sa at han meinte det var urettferdig av SV og Sp å berre gå etter stortingspresidenten, og uttalte at heile presidentskapet stod ansvarleg. Raja kom med sylskarp kritikk mot handteringsmåten til presidentskapet.

– Saka må sett utanfrå verke som ei blanding av litt såpeopera, litt farse og litt tragedie. Folk der ute må lure på om vi har nokon kontroll her i det heile tatt. Denne saka er ikkje oppløftande for Stortingets renommé, slo Raja fast.

Han sa det er viktig at presidentskapet, den administrative leiinga på Stortinget og Stortinget i fellesskap lærer av sine feil, og peika på at Stortinget no går til det uvanlege skrittet å vedta ei streng og omfattande regulering av korleis presidentskapet i framtida skal rapportere til Stortinget.

– Men, det er klart. Dei fleste av desse punkta er ikkje hyggelege å vedta, fordi dei har ein viss undertone, kan ein varsamt seie, sa Raja lakonisk.

Dei fem punkta inneheld mellom anna det Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle har kalla formanande pålegg i elementær statsrett som "presidentskapet forutsettes å forholde seg til Stortinget som bevilgende og besluttende organ etter Grunnloven" og "anskaffelser og økonomiforvaltning skal skje i samsvar med gjeldende lover og regler". Ifølgje Stanghelle er det nærmast som om Stortinget set presidentskapet under administrasjon.

