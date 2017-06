Trur ikkje Hæren og Heimevernet får felles leiing

Landmaktutgreiinga foreslår at det blir etablert ein ny sjefsfunksjon for landforsvaret som også den framtidige sjefen for Heimevernet skal rapportere til.

– Eg trur at denne modellen med ein landmaktsjef som står over heimevernsjefen, er urealistisk. Eg håper dette forslaget ikkje blir ein avleiar frå dei viktige debattane rundt Landmaktutgreiinga. Dette blir det neppe noko av, seier Tomasgard til NTB.

Han er leiar for det regjeringsoppnemnde Landsrådet for Heimevernet, der ni sivile landsdekkjande organisasjonar og representantar for dei 11 HV-distrikta har som oppgåve å gi råd om viktige saker for Heimevernet.

Ikkje nye bemanningskutt

Han finn ingen store overraskingar for Heimevernet i utgreiinga om Hæren og Heimevernet som vart presentert måndag. Dei store avklaringane om mannskapsstyrke kom i Langtidsplanen for Forsvaret, der nivået på Heimevernet i framtida vart foreslått til 38.000 mann, og som Ap, Høyre og Frp vart einige om i forsvarsforliket. Det er ein nedgang frå 44.000 mann i den gjeldande langtidsperioden.

– Det vart spekulert på om at Landmaktutgreiinga skulle komme med enda lågare tal. Det gjorde ho ikkje, og vi står igjen med eit forslag om ny leiingsstruktur, seier Tomasgard.

Fryktar nedprioritering

Han strekar under at forslaget om felles leiing kan lesast på fleire måtar. Modellen inneber at den nye landmaktsjefen skal vere sjef for Hæren, men òg sjef for sjefen for Heimevernet.

– I Landsrådet har vi vore klare på at Hæren og Heimevernet utfyller kvarandre godt. Du må ikkje gjere den eine til eit underbruk av den andre. Viss Heimevernet blir plassert under sjefen for Hæren, kan det føre til at Heimevernet blir nedprioritert, seier Are Tomasgard til NTB.

(©NPK)