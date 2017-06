Vasscooterførar sikta etter ulykke i Sørfjorden

Tidleg om morgonen vart det høyrt rop frå sjøen. Det vart sett i verk ein større redningsaksjon, og i 5.30-tida vart mannen funnen og frakta til sjukehuset i Odda. Tilstanden for 42-åringen skal vere stabil, skriv Bergens Tidende .

– Det er tatt blodprøver av han. Han er no sikta for å ha køyrt vasscooter i påverka tilstand, seier politioverbetjent Per Helge Sekse i Hardanger lensmannsdistrikt.

Dykkarar, båtar og helikopter vart sett inn i søket som fortsette ei stund etter at mannen var frakta til land.

Mannen kunne ikkje gjere greie for om han var åleine da han vart funnen ved Velure, tvers over fjorden for der han køyrde på land.

– Han køyrde på eit nes ved Lofthus. Like før sju søndag morgon fann politiet den øydelagde vasscooteren, nesten to kilometer unna der mannen vart funnen. Han dreiv med straumen. Vi meiner at bruken av redningsvest var det som redda livet hans, seier Sekse.

Politibåt, fleire båtar frå Røde Kors og eit Sea King-helikopter deltok i søket. På land har mannskap frå Røde Kors og Norske Redningshunder deltatt. Også båtar frå Forsvaret vart rekvirert.

