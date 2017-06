Åtte bilar brann i Oslo i natt

– Det har brent i seks bilar i Herslebs gate. Alle bilane har brannskadar, opplyser operasjonsleiar Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Det skal først ha brent i éin bil og derfrå spreidde flammane seg til køyretøya rundt. Bilane stod inntil busetnad i bydelen Gamle Oslo, men det var ikkje fare for at elden skulle spreie seg til bygningar.

Meldinga om brannen kom klokka 2.48. Rundt eit kvarter seinare hadde brannvesenet kontroll på elden.

Tidlegare på natta, 25 minutt over midnatt, rykte nødetatane ut til Micheletveien på Furuset etter å ha fått melding om brann i to bilar. Ikkje lenge etter vart det opplyst at brannvesenet hadde sløkt elden.

Også natt til tysdag var det bilbrannar i Oslo, først to på Mortensrud og deretter ein på Høybråten.

Politiet veit enno ikkje om dei tre bilbrannane i Oslo natt til tysdag er påtent, men ser brannane i samanheng. Ingen er så langt arrestert i samband med brannane.

