Aftenposten: Norske pasientar får ikkje vite om kreftstudiar

Avisa har gjennomført ein gjennomgang som viser at under halvparten av alle kliniske studiar på kreft ligg i oversikta styresmaktene viser pasientane til.

– Alvorleg sjuke pasientar kunne ha fått ei moglegheit til forlenging av livet med betre livskvalitet. Men mange får ikkje vite om studia som kan hjelpe dei, seier Else Støring, seksjonssjef i Kreftlinjen, Kreftforeningens telefonteneste.

Det er eit politisk mål at fleire pasientar skal få såkalla utprøvande behandling. Nettportalen kliniskestudier.helsenorge.no vart lansert i 2015 for å gjere det «enklare for pasientar å delta i forsking».

Men pasientar får berre informasjon om rundt 40 prosent av alle opne kreftstudiar i portalen. Det er 80 studiar som framleis er opne for rekruttering, som norske pasientar ikkje får vite om. Avisa fann desse studia registrert i ein amerikansk database for kliniske studiar, ClinicalTrials.gov .

– Vi er ikkje gode nok til å gjere kliniske studiar og utprøvande behandling tilgjengeleg for pasientane, seier helseminister Bent Høie (H) til avisa.

På det siste årlege føretaksmøtet der helseministeren møter alle direktørane frå dei fire regionale helseføretaka, bad Høie forskarar skjerpe seg og registrere studia sine på nettportalen. Departementet skal komme med ei utgreiing av saka til hausten.

