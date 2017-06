Amerikanske marinesoldatar får øve og trene på Værnes i eitt år til

– Slik aktivitet i fredstid bidrar til å gjere den allierte forsterkinga truverdig, seier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Nettopp fordi Noreg har valt å ikkje ha allierte styrker permanent på norsk jord, er det desto viktigare for oss å ha allierte som øver og trenar i Noreg i kortare og lengre periodar, poengterer ho.

Den utvida utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget vart orientert om avgjerda onsdag. Avgjerda betyr at ordninga med styrker frå US Marines på Værnes blir først vidare, i utgangspunktet for ein periode på eitt år – altså ut 2018.

Russiske protestar

Det norske vedtaket om å tillate nærvær av amerikanske styrker på norsk jord har fått kraftig kritikk frå Russland. I januar offentleggjorde den russiske ambassaden ei fråsegn som i skarpe ordelag kritiserte avgjerda, men misnøya var openberr allereie i fjor haust.

– Basepolitikken stod seg til og med gjennom den kalde krigen og har vore ein fordel for Noreg som partnar framfor andre Nato-land, heitte det i ein e-post som presseattaché Maxim Gurov sende Adresseavisen i fjor.

Den såkalla baseerklæringa har vore del av den norske utanrikspolitikken sidan Atlanterhavspakta vart underteikna i 1949. Der blir det slått fast at regjeringa ikkje vil ha basar for framande styrker på norsk jord i fredstid.

– Hybrid

Det amerikanske nærværet på Værnes er politisk omstridd også i Noreg, sjølv om regjeringa har solid dekning på Stortinget. Spørsmålet er om rotasjonsordninga faktisk utfordrar basepolitikken. Nupi-forskar Ståle Ulriksen har kalla ordninga ein hybrid.

– Det er ein mellomting mellom ein fast militærbase og ein avtale om regelmessige øvingar. Kva omgrep ein vil bruke, har med politikk å gjere, ikkje juss, uttalte han til NTB i fjor.

Da dei amerikanske soldatane kom til Værnes i januar, sa forsvarsministeren at prøveordninga ikkje gir grunnlag for reaksjonar frå Russland.

– Dette dreier seg om alliert øving og trening og er ein vidareføring av ein lang tradisjon for slik aktivitet i Noreg, sa ho.

Utskifting

Regjeringa har lagt vekt på at ordninga er rotasjonsbasert, altså at det ikkje er snakk om ein fast og ståande amerikansk militærstyrke i Noreg. Haldninga er at basepolitikken ikkje er til hinder for regelmessig alliert nærvær i form av øving og trening, sjølv om det skulle vere snakk om lengre periodar.

– Noreg har i tiår ført ein aktiv invitasjonspolitikk når det gjeld alliert øving og trening i Noreg, seier Eriksen Søreide.

Ho legg til at avtalen med amerikanarane er ein effektiv og tenleg måte å utvikle kompetanse på, også for dei norske styrkane.

Kan bli fleire

I mai vart det kjent at dei amerikanske marinestyrkane vurderer å gjere Værnes til ein europeisk hovudbase og dermed auke nærværet sitt.

– Styrken vår i Europa er no sett til om lag 650 marinesoldatar, og denne styrken kan bli plassert her, sa kommandøren for dei amerikanske marinestyrkane i Europa, general Niel E. Nelson, til nettstaden military.com .

Etter det NTB forstår, er det ikkje tatt noka avgjerd om dette, verken i den eine eller andre retninga.

(©NPK)