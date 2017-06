Amerikanske soldatar får trene på Værnes i eitt år til

Den utvida utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget vart orientert om avgjerda onsdag. Avgjerda betyr at ordninga med styrkar frå US Marines på Værnes blir ført vidare, i utgangspunktet for ein periode på eitt år

– Dette er eit brot på den norske basepolitikken. Regjeringa kan ikkje lenger gøyme seg bak at det er ei «rotasjonsbasert ordning» eller «mellombels trening». No har vi ein amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vore norsk praksis sidan 1959, seier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.

Han meiner avgjerda kjem til å auke spenninga overfor Russland.

– Ikkje brot

Men statsminister Erna Solberg (H) er ueinig.

– Dette er ikkje brot på basepolitikken. Vi har alltid meint at vi kan ha øvingar, trening og nærvær i Noreg. Det er permanente basar vi ikkje skal ha, seier ho til NTB.

Ho medgir at russarane kjem til å vere ueinige i mykje av den norske tryggings- og utanrikspolitikken, men poengterer at Noreg må avgjere denne politikken sjølv.

Etter det NTB erfarer, ønskte regjeringa opphavleg å forlengje rotasjonsordninga med tre år, men etter eit møte i den utvida utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag vart det klart at ordninga berre skal utvidast med eitt år. Dette vil ikkje Solberg kommentere.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) meiner det er enda viktigare å la allierte øve og trene i Noreg i kortare og lengre periodar når vi ikkje har allierte styrkar permanent på plass.

– Slik aktivitet i fredstid er med på å gjere den allierte forsterkinga truverdig, seier ho til NTB.

Russiske protestar

Avgjerda om å sleppe amerikanske styrkar til på norsk jord har fått kraftig kritikk frå Russland. I januar offentleggjorde den russiske ambassaden ei fråsegn som i skarpe ordelag kritiserte avgjerda, men misnøya var openberr alt i fjor haust.

– Basepolitikken stod seg til og med gjennom den kalde krigen og har vore ein fordel for Noreg som partnar framfor andre Nato-land, heiter det i ein e-post som presseattaché Maxim Gurov sende Adresseavisen i fjor.

Den såkalla baseerklæringa har vore ein del av den norske utanrikspolitikken sidan Atlanterhavspakta vart underteikna i 1949. Der heiter det at regjeringa ikkje vil ha basar for framande styrker på norsk jord i fredstid.

– Hybrid

Det amerikanske nærværet på Værnes er politisk omstridd, sjølv om regjeringa har solid dekning på Stortinget. Spørsmålet er om rotasjonsordninga faktisk utfordrar basepolitikken. Nupi-forskar Ståle Ulriksen har kalla henne ein hybrid.

– Det er ein mellomting mellom ein fast militærbase og ein avtale om regelmessige øvingar. Kva omgrep ein vil bruke, har med politikk å gjere, ikkje juss, sa han til NTB i fjor.

Utskifting

Regjeringa har lagt vekt på at det ikkje er snakk om ein fast og ståande amerikansk militærstyrke. Haldninga er at basepolitikken ikkje er til hinder for regelmessig alliert nærvær i form av øving og trening, sjølv om det skulle vere snakk om lengre periodar.

– Noreg har i tiår ført ein aktiv invitasjonspolitikk når det gjeld alliert øving og trening i Noreg, seier Eriksen Søreide.

I mai vart det kjent at dei amerikanske marinestyrkane vurderer å gjere Værnes til ein europeisk hovudbase og dermed auke nærværet sitt. Etter det NTB forstår, er det ikkje tatt noka avgjerd om dette, verken i den eine eller andre retninga.

