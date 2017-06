Biskopane slepp vigslene fri

Det siste året har norske biskopar opna for kyrkjelege vigslar i kommersielle samanhengar, som for eksempel på hotell, skriv Vårt Land .

Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme seier at han er «open for å gå i dialog med næringslivet», og at det i hans bispedømme blir opna for vigslar i mange forskjellige samanhengar, så lenge dei gjer det mogleg å «ha ei verdig gudstenestefeiring.»

– Kyrkja må vere der folk vil den skal vere, er grunngjevinga hans.

Praksisen i Borg har spreidd seg til resten av landet. Mange fleire stadar enn før er blitt aksepterte som vigselslokale. Og då er det ikkje berre snakk om hotell, men fjelltoppar, fyrtårn og andre idylliske omgjevnadar.

Biskop Halvor Nordhaug fortel at han i fjor haust begynte å opne for vigslar på stadar med tilknyting til kommersielle aktørar i Bjørgvin bispedømme.

– Det vart etter kvart vanskeleg å skilje mellom kommersielle og ikkje-kommersielle samanhengar. Eit hotell i Bjørgvin har for eksempel bygt eit kapell i hotellet for at brudepar kan vie seg der.

Nordhaug seier han i samtalar med bispemøtet har fått inntrykk av at også dei andre biskopane no aksepterer vigslar på stadar som kan vere tilknytt kommersiell verksemd. No blir det også sagt ja til at vigslar kan finne stad i hotellhagar.

(©NPK)