Lysbakken avviser kaos på raudgrøn side

– Det er modig av Solberg å bringe dette med kaos inn i valkampen. At ein sitjande statsminister går til val på ein så uavklart situasjon som ho har, er ganske oppsiktsvekkjande. Det er den store historia her, seier Lysbakken.

Solberg brukte ikkje ordet kaos, men under den oppsummerande pressekonferansen i representasjonsbustaden tysdag viste ho til at ei rad ulike regjeringsalternativ også er blitt lansert på raudgrøn side.

Tidlegare har Frp-leiar Siv Jensen brukt omgrepet "artig bukett" om Ap-leiar Jonas Gahr Støres potensielle partnarar på venstresida: Raudt, MDG, SV og Sp.

Klar posisjon

Lysbakken seier Solberg har mislykkast i sitt forsøk på å samle eit borgarleg lag i regjering. Samtidig seier han at SVs eigen posisjon er klar.

– Vårt mål er ei Ap-leidd regjering som ikkje har fleirtal utan oss. Det vil gi SV betydeleg innverknad, sa SV-leiaren då han onsdag summerte opp stortingsvåren på vegner av partiet sitt.

Lysbakken meiner SV har eit sterkt kort overfor venstresideveljarar:

– Det er berre SV som kan sørgje for at Ap og Jonas Gahr Støre må samarbeide mot venstre og ikkje mot sentrum.

Likar kvarandre

Nestleiar Snorre Valen hevdar dei fire partia på borgarleg side har eit problem som dei raudgrøne ikkje har.

– Det er snakk om fire parti som ikkje likar kvarandre. På vår side er det parti som har lyst til å samarbeide med kvarandre, seier han.

Men i førre veke slo Sp-leiinga fast at SV kan komme til å bli droppa som samarbeidspartnar. Der snakkast det ikkje lenger om ei ny raudgrøn regjering, men ei Sp/Ap-leidd regjering.

– SV har nærmast stilt ultimative krav til ei regjering. Dersom det skulle bli ein situasjon med forhandlingar mellom partia etter valet, må vi jo også diskutere om det er klokt og hensiktsmessig med slike krav, sa Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad til NTB fredag.

Samarbeid

Lysbakken held på si side moglegheita open for at SV vil inn i ei ny Ap-leidd regjering, eller samarbeide med regjeringa som støtteparti på Stortinget. Om det i så fall blir på bakgrunn av ein eigen samarbeidsavtale eller gjennom ein mindre forpliktande budsjettavtale, vil han ikkje seie noko om no.

– Erna Solberg kan vere heilt trygg på at ho kjem til å bli avsett dersom ho misser fleirtalet. Og då skal vi sitte ved forhandlingsbordet. Vi vil ikkje tre til side til fordel for nokon andre, legg Lysbakken til og viser til KrF, som Ap har beila til i lengre tid.

