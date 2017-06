Nav blir foreslått omorganisert til tolv regionar

Mens det før var 19 regionar, tilrår arbeidsdirektøren at det blir 12.

Regionkontora blir lagt til Tromsø/Vadsø, Bodø, Steinkjer, Molde, Bergen, Stavanger, Arendal, Skien, Oslo, Hamar og Drammen.

– Eg synest anbefalingane frå arbeidsdirektøren ser fornuftig ut, og anbefaler derfor at vi går inn for dette. Den nye organiseringa medfører naturleg nok at byane som er valt, vil få fleire arbeidsplassar, noko som kjem innbyggjarane til gode, seier Framstegspartiets arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg til NTB.

Bakgrunnen for utgreiinga er å følgje opp signala i Nav-meldinga om å styrke moglegheita og evnene til kontora til arbeidsretta oppfølging av brukarane. Det skal skje ved blant å flytte ressursar frå fylkesnivå til Nav-kontora.

Utgreiinga er også grunngjeven med at NAVs organisering må tilpasse seg endringane som skjer i fylkesmannsembeta og i regionalt folkevalt nivå.

– Det er heilt naturleg at vi organiserer samfunnet annleis når vi endrar fylkessamansetninga. Eg er overbevist om at vi får betre tenester med ny organisering, og betre service for kvar krone, seier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), som leier kommunalkomiteen.

Vågeng sender saka til Arbeidsdepartementet for endeleg avgjerd.

