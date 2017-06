Njord og Bauge godkjent av styresmaktene

Njord A-plattforma og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderast for å hente ut attverande ressursar på Njord- og Hyme-felta.

Bauge er ei ny feltutbygging som skal knytast opp mot Njord A-plattforma.

–Dei totale investeringane på 20 milliardar kroner inneber stor aktivitet og ringverknader for det norske samfunn og norsk leverandørindustri seier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i ei pressemelding .

Attverande ressursar på Njord og Hyme-felta utgjer 175 millionar fat oljeekvivalentar. Dette svarar til like mykje reservar som allereie er produsert på Njord-feltet sidan produksjonsoppstart i 1997.

I tillegg kjem 73 millionar fat oljeekvivalentar på Bauge.

På vegner av partnarskapa Njord, Hyme og Bauge-lisensane, vart det levert planar for utbygging og drift av Njord- og Bauge-felta til styresmaktene 27. mars i år.

Njord-feltet leverte opphavleg plan for utbygging og drift for Njord-utbygginga for over 20 år sidan. No skal feltet produsere i nye tiår og partnarskapet har bestemt at både Njord A-plattforma og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderast og brukast om igjen.

