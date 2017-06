Nye forhandlingar i jordbruksoppgjeret

Fredag 16. juni sørgde regjeringspartia og Venstre for at det havarerte jordbruksoppgjeret vart sendt tilbake til regjeringa med føringar om at ramma blir auka frå det opphavlege tilbodet på 410 millionar kroner til 625 millionar.

– Vi må følgje stortingsvedtaket i eit demokratisk land. Ramma vi skal fordele er på 625 millionar kroner. Det er ikkje ordinære forhandlingar, det er fordelingsforhandlingar, seier Merete Furuberg, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Nationen .

Ho seier vidare at det ikkje er noka god kjensle å rydde opp etter stortingsfleirtalet og Venstre.

– Målet vårt var å følgje opp inntektsmålet Stortinget vedtok om at inntektsgapet skal reduserast. Med dei rammene vi har no aukar gapet rett og slett, men vi skal gjere jobben med å fordele den ramma Stortinget vil ha, seier Furuberg til avisa.

Leiaren i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes, understrekar at avklaringar for korleis forhandlingane skal gå føre seg vidare er viktig for begge partar.

(©NPK)