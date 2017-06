Nytt fall på Oslo Børs

Mest omsett onsdag var Statoil og DNB, begge aksjane gjekk tilbake, høvesvis med 0,3 og 2,5 prosent.

Blant dei andre større selskapa som er noterte på hovudindeksen, gjekk Marine Harvest fram med 0,3 prosent, og Norsk Hydro og Yara International gjekk begge fram med 0,5 prosent. Orkla fall 1,7 prosent og Telenor 1 prosent.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen gjekk Petroleum Geo-Services fram med 5 prosent, REC Silicon med 4,3 og Seadrill med 3,9 prosent. Link Mobility Group fall med 6,5 prosent, følgt av Atea med eit fall på 3,3 prosent.

IT-selskapet Evry vart elles notert på børsen igjen etter to års fråvær. Det byrja likevel ikkje berre bra, for aksjen starta med ein kurs på 31 kroner, som var i det nedre sjiktet. Aksjen vart den mest omsette utanfor hovudindeksen.

Oslo Børs følgde den europeiske trenden onsdag. Alle dei leiande indeksane i Europa fall. CAC 40 i Paris fall med 0,2 prosent, Dax 30 i Frankfurt med 0,1 og FTSE 100 i London fall marginalt med 0,1 prosent.

Oljeprisen heldt fram med å falle onsdag òg, og nådde den lågaste prisen på sju månader, godt under 46 dollar fatet. Rundt børsslutt var likevel prisen på veg opp og låg på 46,2 dollar fatet for nordsjøolje og 43, 8 dollar for eit fat amerikansk lettolje.

